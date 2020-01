El frente frío 29 mantendrá las bajas temperaturas en casi todo el territorio nacional: SMN

Las bajas temperaturas permanecerán en casi todo el territorio nacional, debido al paso del frente frío 29. En zonas serranas de Durango y Chihuahua se pronostican hasta 10 grados bajo cero. En el Edomex hasta -5, y la CdMx 5 grados, en alcaldías del sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, debido al desplazamiento del frente frío número 29 hacia la costa sur de Veracruz —impulsado por una masa de aire gélido— las bajas temperaturas prevalecerán en gran parte del territorio nacional.

Chihuahua y Durango seguirán registrando temperaturas de hasta -10 grados centígrados y heladas en zonas serranas; Sonora, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala presentarán temperaturas que oscilarán entre los 0 y -5°C. Por su parte, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Oaxaca experimentarán temperaturas de 0 a 5 grados cersius, detalló el SMN.

En tanto, un evento Norte tendrá lugar entre las costas de Tamaulipas y Veracruz y avanzará hacia el Istmo de Tehuantepec. Debido a dicho fenómeno, se registrarán rachas de viento de 50 a 80 k/h.

“El frente frío No. 29 se desplazará sobre los estados del noreste y oriente del país, localizándose por la tarde frente a las costas del sur de Veracruz, la masa de aire frío que lo impulsa, originará un nuevo descenso en las temperaturas en gran parte del territorio nacional, con la presencia de heladas matutinas en entidades de la mesa del norte y la mesa central, se pronostica un evento de Norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec”, se lee en el reporte meteorológico.

Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas registrarán fuerte actividad pluvial.

Para el Valle de México, el organismo pronosticó cielos parcialmente nublados y ambiente templado durante el día, además de vientos del noroeste que correrán de 10 a 25 km/h. La CdMx tiene pronosticadas temperaturas de 21°C como máximas, y mínimas de 5 grados, sobre todo al amanecer. Para el Edomex la temperatura máxima será de 20 grados y la mínima de hasta -2 grados (en zonas cercanas a Toluca).

Por esta razón, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CdMx) dio a conocer que, conforme transcurran las horas, la temperatura irá en aumento; sin embargo, el ambiente fresco prevalecerá.

Protección civil del Edomex también compartió en su cuenta de Twitter el pronóstico del clima e instó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias en época de fríos.

