En el Día de Reyes, un feminicidio de madre de familia en el Istmo‬

Con fuente NSS

En el marco de la celebración del Día de Reyes, un feminicidio fue reportado este día en la región del Istmo de Tehuantepec. ‬

Según reportes de autoridades policiacas y militares, el asesinato de la madre de familia, aún no identificada, ocurrió en Matías Romero.

Corporaciones policiacas hallaron en un terreno del paraje Pochito el cuerpo de la víctima, con varios disparos de arma de fuego.

Personal de la Vicefiscalía Regional del Istmo acudió al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes, bajo los protocolos de feminicidio.

Hasta esta noche aún no se tienen pistas del o los probables autores del hecho criminal.

