Dirección de Comercio recorta permisos para ambulantes en Tuxtepec

-De 948 puestos ambulantes que había en el primer cuadro de la ciudad, en este año solo dieron 776 cédulas, por lo que a 176 ambulantes le fueron negados los permisos.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Director de Comercio Jimmie Dave Santos, señaló que en este año recortaron el padrón de comercios ambulantes para ir dando espacios a las calles y avenidas de Tuxtepec, por lo que manifestó que de los 948 permisos que existían de manera oficial, dijo que en este año solo entregaron 776 cédulas, por lo que indicó que fueron 176 comercios informales a los que les fueron negados el permiso en este 2020.

Resaltó que los puntos donde se enfocaron para negarles el permiso a los ambulantes son en las calles Matamoros y Aldama, así también como en algunas partes de la avenida Independencia donde se busca crear más espacios para la circulación de los vehículos y el libre tránsito, por lo que aseveró que es a través del área de ingresos como se estará vigilando que los puestos no vuelvan a instalarse.

Ante esta situación dijo que hasta el momento no ha habido problemas con las Organizaciones como UGOCP y CODECI quienes son los que tienen mayor número de militantes con comercios informales y explicó, que ya hay un acuerdo de que todos los ambulantes que cuenten con su cédula deben respetar los horarios de instalación y una vez que terminen la jornada, llevarse todas sus herramientas para tener limpias las calles.

En lo que respecta a la avenida Independencia donde ya se han ampliado hasta medio carril donde estacionan sus vehículos, el Director de Comercio añadió que en esta zona del centro se van a delimitar los espacios para que esa avenida tenga más amplitud en la circulación vial y tenga mayor espacio y libertad la zona peatonal.

Explicó que desde los últimos días del mes de diciembre, entró en vigor esta decisión de liberar los espacios en las calles y comentó que estarán siendo vigilantes, para que los comercios informales y las mismas organizaciones respeten lo convenido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario