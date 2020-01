Detenidos los probables responsables de balacera en Avenida Ferrocarril

Redacción

Alrededor del medio día de este martes se reportó un enfrentamiento armado en inmediaciones de Santa Cruz Amilpas y Santa Lucia del Camino, en donde posteriormente fueron detenidas 4 personas y resultaron lesionadas dos mujeres, una de ellas un adulto mayor.

Por este motivo la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado dando a conocer los hechos:

Detenidos probables responsables de riña en avenida Ferrocarril

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de enero de 2020.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) confirmó la detención de los probables responsables de la riña ocurrida la tarde de este martes, en inmediaciones de la avenida Ferrocarril; de la que resultaron personas heridas.

A través del Servicio de Emergencias 9-1-1 y de sus corporaciones, la SSPO atendió de forma inmediata el reporte de detonaciones de arma de fuego en la citada avenida, esquina con Hornos de la colonia 25 de Enero. Esto, en coordinación con la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino.

Con el reporte al 9-1-1, se tomó conocimiento de la presencia de personas lesionadas por impactos de proyectil de arma de fuego; así como de las características de la unidad de motor en que los probables responsables se dieron a la fuga.

Se trata de un vehículo tipo Tacoma color gris, con personas a bordo que vestían camisa color roja a cuadros; misma unidad de motor que fue interceptada momentos más tarde por la Policía Estatal, al igual que sus ocupantes, quienes fueron detenidos.

De la misma forma, otra intervención ocurrió cuando elementos de inteligencia de la Policía Estatal, detuvieron a los ocupantes del vehículo Corsa, color negro, con placas de circulación LWA-73-74.

Cabe destacar que los heridos, fueron trasladados para su atención médica, mientras que la Policía Estatal reportó el aseguramiento de personas armadas.

Comentarios

