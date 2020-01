Denuncian a organizaciones que realizan fraude con visas en Oaxaca

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- En la capital oaxaqueña fueron denunciados grupos de organizaciones que cometen fraude en el cobro de visas para reunir a familiares de origen indígena y de sectores humildes, con jornaleros agrícolas en los Estados Unidos de Norteamerica (EU), informó la Secretaría de la Contraloría Estatal.

Según la queja presentada por algunos de los afectados, los representantes de las organizaciones, llegan a cobrar entre 5 mil y 10 mil dólares a cada familiar para tramitar la visa norteamericana que les permita la oportunidad, de reunirse con sus seres queridos en la Unión Americana.

El titular de la Secretaria de la Contraloría Estatal en Oaxaca José Ángel Díaz Navarro, denuncio que estas organizaciones tratan de desvirtuar el programa “Guelaguetza familiar” que aplica el gobierno de Oaxaca y donde no se cobra a los familiares por tramitar la visa y por ningún otro documento.

Por lo que se lanzó un llamado a la ciudadanía para que este alerta y no caiga en la trampa de los defraudadores.

“Ha habido quejas y denuncias contra organizaciones que cobran cantidades claramente excesivas a ciudadanos, que tratan o buscan reunirse con sus familiares en los Estados Unidos de Norteamerica, cuando hay un programa del gobierno estatal que no cobra ningún centavo por los tramites de traslado. Sabemos que llegan a cobrar entre 5 mil y 10 mil dólares a cada familiar tan solo por gestionar los tramites de visa, y se ha tenido conocimiento que no cumplen con la entrega de las visas, por lo que llegan a incurrir en un fraude”.

Díaz Navarro, precisó que ante las quejas y denuncias se han empezado a realizar revisiones y auditorias, comenzando por el propio programa de “Guelaguetza Familiar” del gobierno estatal, donde se comprobó que no se piden recursos.

Entre las organizaciones que fueron denunciadas, se encuentran “Programa de Visas para Reunir a Padres e Hijos en EUA A.C”, “Nueva Visión Latinoamerica”, “Oaxaca en la Piel y “Guelaguetza Corazones sin Fronteras”.

También se identificó a una mujer con nexos en el Registro Civil de Oaxaca que gestiona actas de nacimiento a hijos de jornaleros agrícolas y migrantes a cambio del pago de 20 mil pesos, la cual ya esta siendo buscada por la vía judicial para evitar que sigan cometiendo estas acciones, una vez que la tramitación de actas de nacimiento en el registro civil de Oaxaca es gratuita.

REENCUENTROS DE FAMILIARES

En contraparte, la directora del Instituto del Migrante Oaxaqueño (IOAM) Aida Ruiz, informó que en este año 2019, se logró el reencuentro de 380 familias indígenas que no se veían en mas de una década. Y se espera que 182 mas lo hagan en el 2020.

Aclaró que para alcanzar esta reunificación no se cobró centavo alguno por los tramites de las Visas, evidenciando que cada familia cubrió sus gastos de traslado.

Dijo que las visas que llegan a tramitar de forma gratuita el gobierno de Oaxaca con la embajada de EUA se otorgan con una vigencia de hasta por 10 años.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario