Cambio de régimen no afecta a la UCIN, sino que se suma al proyecto con políticas públicas: Dirigente

-Dijo que lo mejor es aliarse con la Federación para que los apoyos lleguen a los más marginados

-Pretenden enfocarse en otros rubros como los proyectos sustentables y prepararlos Para la gestión.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca. – Asegura el Dirigente Nacional de la Unión Campesina Indígena Nacional (UCIN) Javier López Ortega, que pese al cambio de régimen político, a su organización no le ha afectado esta situación, porque también se sumarán a las políticas públicas, para que los recursos lleguen hasta los pueblos más marginados de Oaxaca, por lo que indicó que la mejor estrategia para las Organizaciones es aliarse con el Gobierno Federal para el beneficio de sus agremiados.

Explicó que en este 2020 se pretende atender otros rubros que no sean solamente proyectos productivos, sino enfocarse en proyectos sustentables y dijo que es necesario organizar grupos indígenas para prepararlos Jurídicamente y sepan cómo bajar los recursos de manera directa, para que los pueblos puedan beneficiarse, con la facilidad que da el Gobierno con estas acciones, que buscan mejorar la calidad de vida de los pueblos Chinantecos.

Por otro lado, el Dirigente Regional Mario Joaquín Mauricio, señaló que en la Cuenca del Papaloapan no han parado de trabajar, por lo que aseguró que en este año ya empieza a ver resultados de la gestión anterior y dio un balance de lo que se ha logrado, reconociendo que fue un año complicado por las nuevas reglas de operaciones.

Así mismo Javier Manuel Refugio, quien salió beneficiado con un proyecto de crías de borregos para autoconsumo, agradeció al INPI y a la UCIN, por haber logrado este proyecto que beneficiará a varias familias de la comunidad de Arroyo de Banco y comentó que gracias a estas gestiones, la introducción de ganado ovino y porcino a esta región, podría incentivar económicamente a las familias por la producción de carne y sus derivados.

