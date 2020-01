Ayuntamiento de Tuxtepec debe 60 mdp al SAT, en riesgo obra pública y apoyos dice Dávila

-El gobierno municipal iniciará un proceso legal en contra de quién o quiénes resulten responsables

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Tuxtepec informó la mañana de este martes que el ayuntamiento tiene una deuda con el SAT de más de 60 millones de pesos, producto de que no se hicieron los pagos correspondientes por la retención del ISR a los trabajadores durante el ejercicio 2016.

En ese sentido el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila declaró que el pago debe hacerse en una sola exhibición, lo cual pone en riesgo la obra pública, los apoyos y las acciones que emprende el gobierno de Tuxtepec, pues dicho pago no está contemplado en el presupuesto de egresos para este año.

Además se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación encontró el registro de 145 personas que integraban una nómina extraordinaria, sin embargo señalaron que no había expedientes de dichas personas, incluso se mencionó que los pagos a estas personas no se hacían vía electrónica sino en efectivo.

Cabe hacer mención que el ayuntamiento de Tuxtepec cuenta con tres nóminas, la del personal de confianza, la del personal sindicalizado y los integrantes de la policía municipal, como medida, el cabildo aprobó facultar a los síndicos municipales para que inicien un proceso legal en contra de quién o quiénes resulten responsables.

Fue el 26 de marzo del 2019, cuando el gobierno de Tuxtepec señaló a la administración del ex presidente Antonio Sacre Rangel que se había omitido el pago del ISR, en aquella ocasión compararon la cantidad que pagó la administración en el 2017 con lo que se pagó en el 2016, en el último año de Sacre se pagaron poco más de 25 mil pesos, y en el 2017 la cantidad fue de 23.5 mdp.

Al día siguiente el ex presidente municipal informó que desde que salió de la administración, le ha solicitado por escrito a Dávila en tres ocasiones que le informe sobre los resultados de la auditoría 2016 a su gobierno, pero que el presidente no ha querido hacerlo, además indicó que es importante que ellos sepan cuales son las observaciones de la auditoría para que se puedan solventar.

