Ayuntamiento se lava las manos en rehabilitación de semáforos; es la empresa, aseguran

-El Director de Servicios Públicos señaló que no se los han entregado y por lo tanto es la empresa la responsable de rehabilitarlos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Servicios Públicos Bulmaro Uscanga señaló que la empresa responsable de la instalación de los semáforos no se los ha entregado y por lo tanto la rehabilitación le corresponde a la compañía NIVUSA.

Y es que desde la instalación de los semáforos, en redes sociales han criticado el mal funcionamiento de éstos, y a pesar de eso la empresa no los repara de inmediato y prueba de esto es que desde hace un mes aproximadamente le notificaron de la falla de los semáforos ubicados en la esquina de Morelos y 5 de mayo, así como el de 20 de noviembre y Aldama y hasta el momento no los ha reparado.

Dijo el funcionario, que se le notificó a la empresa en tiempo y forma, sin embargo siguen con las fallas, pues el técnico no los ha reparado y ellos como dirección tampoco pueden hacer mucho porque no cuentan con las refacciones; esto ha provocado el enojo de los automovilistas y peatón debido a que puede haber accidentes, pues en ocasiones tampoco se respeta el 1 x 1.

El Director puntualizó que el semáforo de 20 de noviembre y el boulevard Benito Juárez ya fue reparado por el técnico, pero hay otros que quedaron pendientes, como el del boulevard bicentenario y el muro.

Ellos como dirección recibieron una capacitación sin embargo es la empresa la que los tienen que reparar, ya que hasta el momento no se los han entregado.

