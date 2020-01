Abren ventanillas para programas de adultos mayores y personas con discapacidad

-Buscan beneficiar a más personas que lo necesiten

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Delegada de los programas Integrales en la región de la Cuenca, Yesenia Barbosa Arcuri, dijo que la ventanilla de dos programas sociales del gobierno federal, está abierta ya que se busca llegar a más personas vulnerables.

En este año, comentó que se pretende apoyar a más personas a partir del mes de febrero, porque en esa fecha les llegaría el apoyo pero ya está la ventanilla abierta para quienes deseen inscribirse o registrar a un familiar.

Explicó que hay muchos adultos mayores que no han sido incorporados y lo que buscan es poder incorporar a todos, lo mismo ocurre para las personas con alguna discapacidad, por esto están realizando verificaciones para llegar a todos los espacios.

En cuanto a los otros programas federales como el de créditos ganadero a la palabra, comentó ya a muchos se les entregaron notificaciones y que se va a hacer una auditoria de todo lo que entregaron, y verificar que las personas que recibieron los apoyos sí existen y sí necesita el recurso.

Hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a las oficinas y en caso de necesitar uno de estos 2 programas puede registrarse.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario