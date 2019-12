Pide agente de San Bartolo que congreso intervenga en conflicto

-En el documento externan que el gobierno de Dávila no los quiere apoyar bajo el argumento de que no hay recursos

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tal y como lo dio a conocer el Agente de la comunidad de San Bartolo Paulino Soto Rodríguez, el pasado 23 de diciembre entregaron un documento a la comisión de gobernación del congreso local, para externar las inconformidades que tienen con el gobierno municipal que encabeza Fernando Bautista Dávila.

En el documento manifiestan que desde que tomaron posesión como autoridades auxiliares, han solicitado al gobierno de Tuxtepec diversos apoyos en materia de infraestructura y siempre han recibido la misma respuesta, que el ayuntamiento no tiene recursos y que a algunas colonias no las pueden ayudar porque no están regularizadas.

Además señalan que los que firman el documento son agentes de comunidades, agentes de policía y presidentes de colonia, quienes fueron electos en un proceso democrático, pues la mayoría de los pobladores les dieron su voto para representarlos.

Y es que Paulino Soto ha dicho en varias ocasiones que detrás del conflicto que persiste en su comunidad están la regidora de desarrollo rural Edith Almendra Tobón, el ex agente Alberto López Moreno, bajo el consentimiento del presidente Fernando Bautista Dávila.

Sobre todo porque las autoridades de Tuxtepec han dicho que nombrarán a un administrador o encargado como medida para resolver el conlficto, propuesta que el agente y los pobladores que lo respaldan no están de acuerdo en aceptar.

Comentarios

Escribe tu comentario